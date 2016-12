foto Ansa

12:16

- Sui conti dell'Inps, dopo la fusione con l'Inpdap, non c'è "alcun allarme". A sottolinearlo, commentando le notizie di una voragine di bilancio dovuta all'incorporamento dell'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, è il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che spiega come "i dati erano tutti conosciuti. Che l'Inpdap fosse in disavanzo non è una novità. Quindi non c'è alcun allarme".