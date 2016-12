foto Ap/Lapresse Correlati Caso Penati, le accuse dei pm di Monza

L'inchiesta su Penati sfiora Fassino e D'Alema 12:31 - La Procura di Monza ha chiesto al gup il processo per Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, e altri tra cui l'allora suo braccio destro Giordano Vimercati. Le accuse contestate sono corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti nell'indagine su un presunto giro di tangenti sulle aree ex Falck e Marelli.

Filippo Penati, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Monza, ha detto: "Voglio che si vada subito a processo, per questo intendo chiedere il rito immediato". "Già dai prossimi giorni - ha aggiunto - con i miei avvocati valuteremo le condizioni per chiederlo".



"Ora - ha proseguito - potrò difendermi nel processo. Lo farò con tutte le mie forze e con la determinazione di cui sono capace, perché sono certo della mia correttezza". L'ex responsabile della segreteria politica di Pierluigi Bersani, Filippo Penati, si è sempre dichiarato innocente.



"Non ho mai ricevuto illecitamente - ha affermato - denaro dagli imprenditori, né per me, né per i partiti di cui ho fatto parte. Non ho conti correnti all'estero. I risultati dell'inchiesta che mi riguarda confermano che non c'e traccia, nonostante si sia favoleggiato di decine di miliardi, di una sola lira o di un solo centesimo di euro che mi sia stato trasferito".



La richiesta di rinvio a giudizio riguarda in tutto 22 persone fisiche e una società, la Codelfa del Gruppo Gavio.