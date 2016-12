Rimborsi: finge di lavorare 32 giorni al mese

"No aspetta, pago io tanto poi me lo rimborsano..." Quante volte avranno pronunciato una frase simile consiglieri e assessori provinciali? Una ricevuta e via, il gioco è fatto. Tanto mamma Provincia paga. E visto che non fa una piega a "scucire il grano" perchè non usarlo per rifarsi il giardino di casa. Oppure un viaggetto a Malaga per l'importantissimo "forum delle città euroarabe" o ancora farsi regalare una fornitura di t-shirt.

I CASI

A Treviso, in un anno, la giunta Muraro ha scritto 177mila euro nella casella dei rimborsi per viaggi. Inoltre, durante il solo mese di marzo 2011, il vicepresidente Floriano Zambon (Pdl) ha presentato spese per trasferimenti pari a 5.308 euro. Peccato per lui che, secondo i calcoli fatti dall'opposizione del Pd, il presidente avrebbe dovuto lavorare per 32 giorni in un mese: compresi sabato e domanica.

In provincia di Caserta sono in 32, tra amministratori e dirigenti, sono sotto inchiesta della Corte dei conti perche avrebbero concesso ai dipendenti di un'azieda partecipata indennità, premi e permessi non dovuti.