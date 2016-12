foto LaPresse

00:07

- Roberto Formigoni annuncia in tv che rimarrà "presidente di Regione fino al 2015. La politica mi piace, ho fatto cose molto positive e se ci sarà spazio e occasione farò ancora politica", prosegue il governatore della Lombardia. Sulle sue vacanze spiega: "Le barche non sono mie e non sono a mia disposizione. Non sono neanche di Daccò. Sono di un mio amico, Antonio Simone. Le foto si riferiscono a 4 o 5 weekend in cui sono stato invitato".