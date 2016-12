Regioni, durante la crisi è boom di consulenze

foto LaPresse Correlati Regioni, giovedì il decreto sui tagli

La crisi non ferma la corsa alla crescita delle spese per collaborazioni, studi, consulenze da parte delle regioni. Dal 2007 al 2010 i pagamenti effettuati sono aumentati del 28,9%, superando quota mezzo miliardo. E mentre gli Enti a statuto ordinario riescono a ridurre, anche se in minima parte (-8,8%), nelle regioni a statuto speciale si registra un incremento del 53%. E' quanto emerge dai dati dell'Istat.

Secondo i numeri dell'Istituti di statistica 5 enti territoriali autonomi arrivano a spendere quasi la stessa cifra degli altri 15. Su un totale di 531 milioni di pagamenti effettuati il 46,7% è stato utilizzato da Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Ed è proprio quest'ultima regione che si classifica al primo posto tra le 20 per le risorse utilizzate a favore delle consulenze e collaborazioni, arrivando a 126 milioni di euro, con un incremento del 366,6%.



Aumento a tre cifre anche per il Lazio, al centro delle polemiche in questi giorni proprio a causa della gestione dei fondi, con un incremento del 257,1% che porta i pagamenti a 25 milioni rispetto a 7 milioni del 2007. Sale sul podio delle 'spendaccione' anche un'altra regione a statuto speciale, si tratta della Valle d'Aosta che con 51 milioni di spesa è riuscita a ridurre la voce solo del 3% rispetto a 4 anni prima.



Terzo posto per il Piemonte, che si ferma a 45 milioni di euro, il 4,2% in meno rispetto al 2007. Stupisce poi la capacità di spesa di una provincia come Bolzano, che con circa 105.000 abitanti, pari allo 0,3% circa della popolazione italiana, è riuscita a spendere 35 milioni (il 6,6% dei pagamenti totali effettuati).



Passando agli impegni, cioè alle somme che la regioni dovranno pagare, anche oltre l'anno solare, si sale a 600 milioni per il 2010, cioè il 15,8% in piuù rispetto al 2007. E mentre gli enti territoriali a statuto ordinario riescono a ridurre il budget del 18,4%, quelle a statuto speciale salgono del 90,2%; e ben il 52,6% della spesa totale fa capo alle cinque Rss, con 312 milioni.



Il primo posto va a una di loro: la Sardegna, con 136 milioni e un incremento del 1.136,4%. Secondo posto a un altro ente territoriale a statuto speciale, la Valle d'Aosta che spende 56 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto al 2002 (-3,4%). Terzo posto al Friuli Venezie Giulia con 52 milioni e un incremento del 147,65.



Le regioni a statuto speciale, complessivamente, hanno aumentato il budget del 73% arrivando a 379 milioni di euro. Incrementi stratosferici riguardano anche altri enti, come la Basilicata che ha raddoppiato la spesa, passando da 20 a 40 milioni; mentre la Sicilia è passata da 40 milioni a 79 (+97,5%). E tra le big non poteva mancare il Lazio che si posiziona subito dopo, con una crescita del 45%.