- "Deve uscire allo scoperto chi ritiene che l'esperienza Monti debba finire", lo ha detto Pier Ferdinando Casini a Tgcom24. "Mi piacerebbe molto che non ci fosse più bisogno di lui, ma non è così. Io non sono entusiasta di Monti, io sono entusiasta dei miei figli, ma sono convinto che a Monti non ci sia alternativa". L'Udc poi apre anche a Montezemolo e alla Marcegaglia. "Con loro il dialogo va avanti", ha ribadito Casini.