"Ieri Passera ha annunciato che commissarierà le Regioni non virtuose però al convegno del Carroccio è stato accomodante". Così Pier Luigi Bersani all'assemblea del Pd a Lamezia Terme. "Poteva almeno dire a Maroni: 'Vi commissario', sono loro che stanno in Lombardia. Non mi sono piaciuti i toni avuti". "La memoria non si cancella - ha ribadito -: se 10 anni di Berlusconi e Lega hanno fatto danni è anche per colpa di classi dirigenti accondiscendenti".

E sul Montibis, "torni la politica"

"Basta scorciatoie e ricette italiche. La politica deve tornare ad essere credibile. Non significa che io voglio che Monti torni alla Bocconi ma in quella situazione ognuno darà il suo contributo". Così Pier Luigi Bersani, dall'assemblea per il sud, si dice contrario ad un Montibis. "Al prossimo giro usciamo dall'eccezionalità italica? Vogliamo dire che non siamo in grado di stare nell'euro con una democrazia", ha aggiunto. "Vogliamo stare in Europa ma fuori dalla democrazia normale? Pensiamo che il mondo si tranquillizzi se resta il caso Italia? Qua non si parla di Monti sì o no ma se vogliamo rimanere nella eccezionalità", ha poi sottolineato, spiegando la sua contrarietà a nuovi "governissimi".



Sulla legge elettorale arriva il "no" di Bersani alla proporzionale e alle preferenze

"Tutte le menti corte pensano ad un proporzionale che porti alla balcanizzazione e così ad un governissimo guidato da Mario Monti. Ma dalla palude vien fuori la palude e dobbiamo stare attenti". Così Pier Luigi Bersani attacca con foga le manovre sulla legge elettorale. "Ho capito che piacciono le preferenze ma ricordo che 'er Batman' è il campione mondiale delle preferenze e non si può andare ancora avanti così".



"Sprechi in politica? Governo faccia subito decreto"

"Il governo assuma per decreto la proposta portata dalle Regioni a Napolitano e si facciano i tagli in pochi giorni. Poi però si vada avanti e si pensi a riforme sul sistema delle autonomie": ha proseguito il segretario del Pd alla conferenza per il Mezzogiorno.