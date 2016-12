foto Tgcom24

13:03

- "Commissariare gli enti che sprecano? Meglio chiuderli: almeno quelli la cui funzione può essere svolta da altre istituzioni". Lo ha detto Angelino Alfano in un'intervista. Mentre su Equitalia, il segretario del Pdl ha affermato: "Proponiamo la revisione del suo potere perché il fisco non può dare l'impressione di essere il cappio. Come ha detto Squinzi togliamo gli incentivi e utilizziamo questo denaro per diminuire la quota di tasse".