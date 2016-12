Emilia, ecco la "Catwoman" di Bersani

Questi privilegi deriverebbero da un accordo pre-elettorale tra il Psi e il Pd in base al quale non solo la Moriconi ha potuto chiamare nella sua segreteria due collaboratori, entrati in regione a tempo pieno, ma avrebbe potuto contare su un trattamento privilegiato riguardo al budget complessivo ad uso Pd. Tuttavia va precisato che tutto è perfettamente regolare ed è da escludere ogni ipotesi di illecito. Si tratta piuttosto di un fatto di buon gusto in un periodo di crisi dove spesso i costi della politica vengono messi sotto accusa. Così alcuni maligni hanno dichiarato: "se a Roma il Pdl aveva il suo Batman, qui a Bologna potremmo avere Catwoman".

Contattata dal "Giornale" la diretta interessata ha, però, respinto tutte le accuse: "Ci mancherebbe che avessi anche un budget tutto mio. Escludo categoricamente di avere un trattamento del genere da parte del gruppo Pd. Se devo organizzare un evento politico, o un convegno, anche io, come i colleghi, pesco dal plafond a disposizione del gruppo". La Moriconi ha poi dichiarato di guadagnare 4900 euro al mese, qualcosa in più rispetto ai colleghi che, devono sottrarre dallo stipendio la quota per il partito. Ma se verificare i fondi è più complicato, la presenza dei due collaboratori e soprattutto dei loro rispettivi stipendi, è un dato di fatto che proprio non va giù a molti. Nei mesi scorsi il presidente dell'assemblea, Matteo Ricchetti, ha, infatti, ha ridotto le spese del consiglio a cominciare da quelle di rappresentanza scese a 11mila euro.

Un caso, quello della Moriconi, che arriva a breve distanza dalla presenza di Bersani come ospite alla trasmissione televisiva "Ballarò"del 18 settembre dove, intervenuto sul caso Lazio, aveva sottolineato la necessità di non fare di tutta un'erba un fascio. "Non bisogna mettere tutto nel mucchio - aveva dichiarato il segretario Pd - "nel Lazio ci sono 19 commissioni consiliari, nella mia regione solo 7". In realtà, riporta l'articolo del "Giornale", le commissioni sono passate da sei a sette, perché è stata aggiunta quella chiamata "Pari opportunità".