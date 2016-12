- Ecco l'idea del leader Udc Pier Ferdinando Casini per la prossima legislatura (e per le elezioni): prima a Tgcom24 il richiamo agli uomini -Monti, Montezemolo e Marcegaglia - e poi il contenitore annunciato a "Mille per l'Italia" se se ne creerà uno ''che sta tra Pdl e Pd ed è alternativo al grillismo, io aderisco a questa lista''.

Queste le parole del leader dell’UDC Pier Ferdinando Casini, intervenendo all’interno della rubrica di Tgcom24, “L’intervista della domenica”, curata da Alessandro Banfi.

Marcegaglia e Montezemolo. "Non sono io l’artefice solitario, è un dialogo che sta andando avanti, sono loro che devono spiegare se sono interessati o meno. Sono due persone che stimo molto e ritengo auspicabile che sciolgano le loro riserve e si impegnino nella politica. la politica sarà sempre più pulita tanto più ci saranno persone fuori dal tradizionale circuito dei professionisti, senza tatticismi, con convinzione e tanta generosità".

Alleanze a sinistra. "Con Bersani ho ottimi rapporti e grande stima. Il problema è un altro: noi non possiamo stare in una coalizione in cui ci sono persone e partiti che hanno fatto della lotta al governo Monti la loro ragione sociale. Con tutto il rispetto per Vendola, nel momento in cui lui identifica la lotta al governo Monti come un dato caratterizzante di Sel io con lui non ho niente a che fare e non voglio aver niente a che fare.

Non dimentico che Bersani poteva andare alle elezioni, vincerle e ha scelto l’Italia e non dimentico che dice che dal rigore e dalla serietà di Monti non di può tornare indietro ma vuole più lavoro e più solidarietà. Tutti lo vogliamo ma bisogna porre le basi per avere più lavoro e più solidarietà".

Berlusconi e il centrodestra. Io mi sto avvicinando a loro? No, non mi sto avvicinando a nessuno. Io sono dove sono sempre stato. Non ho mai avuto perplessità circa l’operato di Monti. fin dal primo momento, prima ancora che ci fosse Monti, ho detto che ci doveva essere una soluzione di responsabilità nazionale, si è realizzata con Monti, l’ho sostenuta sin dal primo giorno ad oggi, sono gli altri che si spostano, io sto fermo. Berlusconi? Lo vedo in uno stato di grande confusione politica, dice cosa che non stanno né in cielo né in terra, come la vicenda dell’euro. Credo che il Pdl dovrà scegliere una strada. Per ora ne sceglie diverse e a intermittenza. Ma direi che il tasso di confusione è un elemento abbastanza generale.

Europa e euro. In tutti i partiti ci sono europeisti convinti, come Frattini e Alfano ma lo stesso Bersani, Letta o D’Alema. Poi ci sono gli scettici. Nella nostra area questi dubbi non ci sono, siamo tutti profondamente europeisti. Credo che le prossime elezioni politiche saranno una grande verifica per l’Europa. Noi siamo per gli Stati Uniti d’Europa, abbiamo fatto una moneta unica non possiamo fermarci a metà strada. Bisogna perdere qualcosa di nazionale per recuperare qualcosa di sovranazionale. Ma è una strada fondamentale: condividere la sovranità con altri e avere in cambio una solidarietà in un destino comune.

Legge elettorale. Mantenere il porcellum? Significa dare ragione all’antipolitica e farla vincere. Non escludo che con un porcellum in vigore ci possa essere una sorpresa molto amara per i partiti. Se vogliamo fare un monumento al grillismo basta che lasciamo il porcellum. Io sono perché si cambi la legge, si dia un premio di governabilità come è giusto, anche se da proporzionalista non lo darei nemmeno ma capisco che oggi va incentivata la governabilità, ma questa legge secondo me va archiviata.

Il governo deve mettere la fiducia in Parlamento e ciascuno deve assumersi la propria responsabilità. Le chiacchiere stanno a zero, se vogliamo fare la legge anticorruzione non servono né appelli né chiacchiere, abbiamo un Ministro della Giustizia che è un esempio di equilibrio e di serietà, apprezzata sia a destra che a sinistra, quindi si prenda il testo che il Ministro presenta, chi lo vota lo vota e chi non lo vota lo contrasta, tutto alla luce del sole.