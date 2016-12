Spending review, dalle Province all'Inps ecco chi resiste ai tagli del commissario Bondi

10:53

- Dalle Province all'Inps sono tantissime le resistenze con cui deve scontrarsi il governo Monti per mettere in pratica i tagli previsti dalla spending review. Il decreto, varato lo scorso 5 luglio, su proposta del commissario Bondi rischia di incagliarsi non solo per le difficoltà procedurali (sono oltre 100 i provvedimenti attuativi) ma anche per i ritardi e le resistenze degli enti interessati alle sforbiciate.