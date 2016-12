foto Dal Web Correlati Il DNA di Cicciolina 08:20 - Cicciolina al Parlamento, secondo atto. Così almeno lei spera: Ilona Staller, dopo l'avventura politica con i Radicali ci riprova, insieme al suo compagno, il "sexy avvocato" Luca Di Carlo, e con un soggetto politico tagliato su misura, il DNA, acronimo di democrazia, natura e amore. Insomma, tutto un programma, che tra i suoi vari punti mira anche alla riapertura delle case chiuse e al riconoscimento della professione di prostituta. - Cicciolina al Parlamento, secondo atto. Così almeno lei spera: Ilona Staller, dopo l'avventura politica con i Radicali ci riprova, insieme al suo compagno, il "sexy avvocato" Luca Di Carlo, e con un soggetto politico tagliato su misura, il DNA, acronimo di democrazia, natura e amore. Insomma, tutto un programma, che tra i suoi vari punti mira anche alla riapertura delle case chiuse e al riconoscimento della professione di prostituta.

''No. I radicali questa volta non c'entrano e non abbiamo intenzione di allearci con nessuno'', spiega Di Carlo all'Ansa. ''Non stiamo nè a sinistra, nè a destra, nè al centro - dice - siamo al di sopra. E la poltrona della presidenza la dividiamo in due. Così come siamo entrambi candidati alla premiership''.



''L'idea del DNA e' un'esigenza sociale - aggiunge Di Carlo -: quando la gente ferma Ilona per strada capita spesso, che oltre agli autografi le chiedano soldi per comprare cibo, o aiuto nella ricerca di un lavoro. E lo stesso accade anche su Facebook. Così nasce l'idea di un impegno per le fasce più umili. Vogliamo che in Parlamento arrivino i mestieri del popolo. Insegnanti, fabbri, idraulici, agricoltori, e perché no, anche le prostitute, dato che esercitano una professione''.



Berlusconi? ''Simpatico ed elegante''. Bersani e Renzi? ''no comment'', si limita a dire sui leader attualmente in scena.



La conferenza stampa di presentazione del DNA è prevista per ottobre, ma già sul sito ''cicciolinaonline.it'' vi è una traccia. ''Abbiamo fatto un esperimento con le amministrative di Monza. Quando si è sparsa la voce della nostra candidatura - racconta - i sondaggi ci hanno dato al 4%. Poi abbiamo rinunciato. Il nostro obiettivo sono le politiche''.