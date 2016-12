foto LaPresse

07:50

- Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, chiede di accelerare nell'approvazione del disegno di legge anticorruzione. "Sono assolutamente convinto - ha detto - che occorra fare presto sul ddl e io sono il primo firmatario della proposta che è in questo momento in discussione alle Camere". "E' una legge - ha aggiunto - che fino ad ora ha visto il voto favorevole del Pdl e quello contrario della sinistra. Per me possiamo accelerare".