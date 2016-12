foto Ansa 23:13 - Il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, chiede l'abolizione delle Regioni proponendo di trasformarle in tre macroaree: Nord, Centro e Sud. "Non è più possibile l'eccesso di burocrazia e di enti che abbiamo avuto finora. Regioni sprecone, da 300mila, da 600mila abitanti non sono più accettabili", ha spiegato. Formigoni, poi, ha assicurato che in Lombardia tutte le spese del Consiglio regionale sono regolamentate e rendicontate. - Il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, chiede l'abolizione delle Regioni proponendo di trasformarle in tre macroaree: Nord, Centro e Sud. "Non è più possibile l'eccesso di burocrazia e di enti che abbiamo avuto finora. Regioni sprecone, da 300mila, da 600mila abitanti non sono più accettabili", ha spiegato. Formigoni, poi, ha assicurato che in Lombardia tutte le spese del Consiglio regionale sono regolamentate e rendicontate.

Formigoni ha insistito sul bisogno di risparmio. Per questo ha proposto l'idea delle tre macroregioni a cui il segretario del Pdl, Angelino Alfano, non ha chiuso la porta. "Noi - ha detto - siamo d'accordo su ogni cosa che serva al Nord per riprendere la funzione produttiva di locomotiva del Paese". Ed è qui che ha tirato una stoccata alla Lega Nord che sembra "abbastanza disinteressata", a suo dire, a temi come il federalismo e i costi standard di cui "non capiamo - ha aggiunto - perché il governo non fa i decreti attuativi".



A frenare, almeno in parte, sulla proposta delle tre macroregioni, dal palco milanese del Pdl, e' stato Renzo Tondo. Il presidente del Friuli Venezia ha spiegato di essere alla guida di una regione a statuto speciale con minoranze linguistiche. Quindi se la macroregione è un lavoro comune per migliorare la competitività "bene", ma prima devono venire i contenuti poi la macroregione dal punto di vista "istituzionale".



I contenuti possono essere tanti così come - di questo è convinto Formigoni - i risparmi. Un esempio è nella sanità: in Lombardia costa 1.480 euro a persona, ma ciascuno paga 1.750, cioè la media nazionale. Quindi secondo Formigoni, "una famiglia di cinque persone avrebbe 1.100 euro di tassazione in meno all'anno" se questa parte del fisco fosse affidata direttamente alle Regioni, senza passare dallo Stato. "Ripartire dal Nord - ha concluso - significa una sferzata di efficienza per tutta Italia".