Il ministro Grilli: "Via i corrotti dalla P.A." 15:46 - "Se le primarie" del centrosinistra "saranno l'annuncio di un grande processo democratico io ci sarò, per dare un segnale forte" alle oligarchie economiche e finanziarie, ma "scioglierò la riserva soltanto tra qualche giorno". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, intervistato da Tgcom24. Sull'ipotesi di un Monti-bis, Vendola è categorico: "Mi è già bastato questo film. Gli italiani se lo risparmierebbero volentieri".

A Passera: "Commissariare anche i ministri non virtusi"

"Commissariare le Regioni non virtuose? Anche i ministri non virtuosi andrebbero commissariati. Passera non è un ministro virtuoso. Non si vede l’ombra di una politica industriale, in perfetta continuità con il governo Berlusconi". Queste le parole del leader del Sel in risposta al ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, il quale aveva proposto di commissariare gli enti non virtuosi.



Scandalo Regioni, "Puglia è virtuosa"

Vendola ha parlato anche dello scandalo che ha coinvolto le Regioni. "Bisogna evitare di fare di tutta l’erba un fascio - ha affermato -, la Puglia è la regione più virtuosa e sobria dal punto di vista delle spese del consiglio regionale. Da lungo tempo abbiamo imposto alla politica comportamenti di sobrietà. La mia è una Regione che da tanto tempo ha messo in discussione quelle giostrine affaristiche e corruttive che erano legate alla gestione dei sottosistemi di potere".



"Il lavoro di bonifica va fatto a 360 gradi"

"Nel giro di pochi anni ho ridotto del 60% il mio emolumento, prendo la metà dell’onorevole Scilipoti e per essere il presidente di una Regione di oltre 4 milioni di abitanti sia giusto, né troppo né poco", ha dichiarato il leader di Sel a Tgcom24. "Bisogna dire al ministro Grilli - ha aggiunto - che non si deve solo trovare capri espiatori. Il lavoro di bonifica va fatto a 360 gradi". E ancora: "Bisogna avere il coraggio di dire la verità, cioè che la Seconda Repubblica è abortita, il berlusconismo ha costruito una centralità del denaro e dell’arricchimento che forse oggi la buona politica dovrebbe mettere in discussione. È tutto un gigantesco Burlesque. Sappiamo qual è la classe dirigente che ha dato l’esempio".



"La politica deve essere sobria"

"La politica - ha proseguito - deve avere uno stile sobrio in tempi di crisi e deve guardare ai meccanismi che generano una spesa inappropriata e a volte una dispersione di soldi pubblici". "Noi - ha dichiarato -ci stiamo provando. Abbiamo iniziato prima delle inchieste e accanto alla dieta va alzato il tiro: possibile che i manager delle banche continuino a innalzare il livello dei proprio emolumenti? Le banche quando ricevono prestiti dalla Bce all’1% di interessi prendono soldi dai contribuenti, possibile che questi denari non vengano utilizzati per aiutare le piccole imprese, le famiglie e il mondo del lavoro ma vanno ad arricchire la casta?"



"Cancelleri la riforma Fornero"

"Cosa farei io da premier? Le prime cose che vorrei fare sono attorno ai diritti delle nuove generazioni e attorno alla centralità del lavoro", ha detto Nichi Vendola. "Governare l’Italia, che è sprofondata in una situazione così difficile, con una recessione nella quale stiamo ancora immergendoci, non comporta l’invenzione di formule magiche, non c’è un abracadabra che ci aprirà le porte del futuro: penso che al centro vanno rimessi gli investimenti sulla ricerca e sull’università, sulla scuola pubblica e sull’innovazione". Queste le parole del leader del Sel in diretta da San Felice sul Panaro, a Tgcom24.



"I miei colleghi che hanno votato la riforma Fornero? Sono affari loro", ha aggiunto. "Le alleanze - ha precisato - non sono una prigione, ma un campo di lotta politica. Non mi batto per vincere io. Vincere per chi è di sinistra significa far vincere quelli che in questi 30 anni hanno perso: il mondo del lavoro e le nuove generazioni".



"Renzi? Alucne sue idee inquietanti"

C'è spazio anche per parlare del sindaco di Firenze e candidato alle primarie del Pd, Matteo Renzi. "Alcune parole d'ordine del suo programma - ha commentato Vendola - sono inquietanti. L’idea che l’Europa soffra per il poco liberismo è surreale e soprattutto è paradossale che possa circolare nella sinistra".