foto LaPresse Correlati Il nuovo scandalo Piemonte 09:29 - "Abbiamo superato un momento di gravissimo rischio. Il nostro Paese era vicinissimo a perdere la sua sovranità, l'indipendenza. Un Paese amministrato da commissari esterni sarebbe diventato di serie B. Tutti insieme siamo riusciti a evitare questo". Lo ha sottolineato il ministro Corrado Passera nel saluto agli Stati Generali della Lega a Torino. - "Abbiamo superato un momento di gravissimo rischio. Il nostro Paese era vicinissimo a perdere la sua sovranità, l'indipendenza. Un Paese amministrato da commissari esterni sarebbe diventato di serie B. Tutti insieme siamo riusciti a evitare questo". Lo ha sottolineato il ministro Corrado Passera nel saluto agli Stati Generali della Lega a Torino.

Commissariare gli entri che sprecano

"Bisogna premiare le amministrazioni virtuose, commissariare sul serio quelle che non lo sono per rimetterle a posto". Lo ha "minacciato" il ministro dello Sviluppo Economico, Passera. "Solo con meccanismi di questo genere si riavvicineranno i cittadini alle istituzioni", ha aggiunto.



Pil in linea con le attese

Passera si è poi soffermato sull'andamento dell'economia: "L'andamento del Pil è più o meno in linea con quanto era ragionevole aspettarsi". Secondo il ministro "era prevedibile che il 2012 non avrebbe potuto essere un anno meglio di -2%, anche se qualcuno era più ottimista".



"L'Europa mi ha deluso sugli spread"

"Pensavamo che l'Europa avrebbe preso in mano più velocemente il problema del debito, abbassando lo spread. Mi ha deluso l'Europa ma non mi ha sorpreso e non è strano che siamo oltre il -2%" di Pil quest'anno ha aggiunto polemicamente Passera.



"Col prossimo decreto sbloccheremo 10-20 miliardi"

Con il prossimo decreto crescita "in pochi mesi potremo sbloccare tra 10 e 20 miliardi di lavori che altrimenti non partirebbero" ha annunciato il ministro. "L'Italia è un Paese in cui è difficile creare nuove imprese. Siamo andati a vedere quali Paesi fanno meglio di noi e il prossimo consiglio dei ministri varerà un provvedimento per favorire la nascita di nuove aziende innovative". Promette Passera ammettendo, però, che "si poteva fare di più".