foto Dal Web Correlati Blitz della Gdf in Regione Piemonte ed Emilia<br>Fondi Pdl, pm: associazione per delinquere 08:10 - Ad agosto, con il Consiglio Regionale piemontese chiuso per ferie, Roberto Boniperti ha incassato 22 gettoni di presenza. Non in aula certo ma per "missioni" - ammesse dal regolamento - in giro tra Alessandria, Cuneo e dintorni. Missioni "autocertificate" dall' esponente di Progett'Azione (ex Pdl) che gli hanno fruttato 2.685 euro di presenza e 2.287 di rimborso chilometrico. "So far politica solo così, tra la gente" commenta lui.

- Ad agosto, con il Consiglio Regionale piemontese chiuso per ferie, Roberto Boniperti ha incassato 22 gettoni di presenza. Non in aula certo ma per "missioni" - ammesse dal regolamento - in giro tra Alessandria, Cuneo e dintorni. Missioni "autocertificate" dall' esponente di Progett'Azione (ex Pdl) che gli hanno fruttato 2.685 euro di presenza e 2.287 di rimborso chilometrico. "So far politica solo così, tra la gente" commenta lui.

Boniperti (nessun legame con GIampiero, bandiera ed ex presidente della Juve) non è un caso isolato. Proprio mentre le Fiamme Gialle controllavano le sedi dei gruppi consiliari, la Regione ha messo online le spese relative al 2011. Così si scopre che il Consiglio Regionale ha rimborsato con 590mila euro le trasferte e il lavoro di consiglieri e assessori, sulla base di quanto dichiarato dai loro gruppi.



Tremila km al mese

E si scopre che alcuni consiglieri hanno viaggiato di più (c'è chi rivendica fino a tremila chilometri in un solo mese) e chi proprio non si è mosso. L'attività istituzionale frutta un gettone di presenza di 122,07 euro che si puo' avere anche a Consiglio regionale chiuso. Boniperti e' anche il recordman dei rimborsi, con 37mila euro; al secondo posto c'è Maurizio Lupi, dei Verdi-Verdi per Cota, con 31 mila. ''Casi abnormi'', li ha definiti, dall'opposizione, il Pd. Tutti questi aspetti hanno incuriosito i finanzieri, che gia' mentre acquisivano le prime carte non hanno risparmiato le domande a politici e impiegati. Per fare chiarezza si sono fatti consegnare anche i regolamenti e le disposizioni interne al Consiglio, che non si trovano su internet. ''Ben venga tutto quello che va nella direzione della correttezza'', ha dichiarato il governatore, Roberto Cota.



La replica di Boniperti: ho rinunciato all'autista

"Ho rinunciato all'autista e al gettone di presenza quando prendo parte alle sedute del Consiglio" si spiega così Roberto Boniperti a "La Stampa". Quei soldi sono quindi giustificati a dir suo. "Dipende dal concetto che si ha di politica: se faccio politica io voglio farla tra la gente. Agosto? Si fa politica così, anche quando il consiglio è fermo"