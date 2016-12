foto LaPresse

16:45

- La disponibilità del premier a un Monti-bis? "La ritengo positiva - dice Giuseppe Fioroni (Pd) a Tgcom24 -. Credo che potrà trovare le forme e i modi per una legittimazione della sua disponibilità. Per fare l'ennesimo dono al Paese Monti potrebbe anche mettersi alla guida di un movimento dei moderati che è pieno di solisti. E allearsi alla grande forza riformatrice del Pd per dare vita a un governo legittimato dal voto, come fece Aldo Moro".