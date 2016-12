- Intervenendo a Tgcom24, il Ministro per la cooperazione internazionale Andrea Riccardi ha dichiarato che: “Bisogna riportare la cultura nella politica. Il divorzio tra cultura e politica ha prodotto una politica tutta mediatica e priva di riferimento volta al disprezzo dei cittadini. Siamo davanti al degrado di alcuni angoli della classe politica. Non bisogna screditare però tutte le autonomie locali. Stiamo vivendo un momento difficile e stiamo studiando tutti i modi per evitare gli sprechi.”

Tuttavia, proprio sulla questione sprechi, Riccardi ammette che non la materia non è stata discussa dalò Consiglio dei ministri di venerdì: ”Oggi è stato un consiglio senza Monti e un tema così importante deve essere trattato da lui. Noi non siamo stati elusivi” ha dichiarato il fondatore della Comunità di Sant’Egidio che, sullo scandalo Lazio ha detto: “Il Lazio ha bisogno di rinnovamento della classe politica. Non basta un uomo o una donna. Qui c’è tutto il discorso sui partiti che non sono una realtà accessoria, sono il luogo in cui matura la politica e le idee. Guardando a certe realtà mi chiedo dove siano le idee”.

E sul Monti-bis aggiunge: "E' una scelta personale che apprezzo molto. C’è comunque il problema dell’eredità del governo Monti, un’eredità di scelte e di dialettica. Monti ha detto di aver fiducia nel passaggio elettorale"