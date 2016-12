La Cei apre al Monti-bis, il Pd si spacca

Nella sua prolusione, il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, aveva esplicitamente incoraggiato il premier Monti ad andare avanti sostituendosi di fatto ai compiti che la politica non riesce assolvere. E oggi il segretario Cei non ha cambiato idea, affermando che "gli scandali riguardanti episodi di malcostume che hanno per protagonisti esponenti politici suscita grande attenzione e preoccupazione nei vescovi".



"Il nostro - spiega monsignor Crociata ai giornalisti - è un appello chiaro: serve un profondo rinnovamento dei partiti". E' questa, precisa, "un'esigenza che interpreta un sentire e un'attesa diffusi". Da parte dei vescovi, tiene però a chiarire, "non si fa riferimento a forme e situazioni specifiche: la questione tocca tutti. C'è bisogno - afferma - di una rifondazione dei partiti, è una questione generale che chiede alla politica tutta intera di rispondere agli interessi del Paese, disponibili a rafforzare forme di coesione che permettono una reale partecipazione e aiutino a superare la crisi e incentivino la crescita".

IL DIBATTITO ALL'INTERNO DEL PD Se Casini, Cei e alcuni sindacati vedono di buon occhio un Monti-bis c'è a chi la possibilità di continuale con il "Professore" non va proprio giù, vedi diversi esponenti del Partito Democratico.

"Monti è una risorsa del Paese. Ma se vuole continuare senza maggioranza politica, gli dico che non è possibile. Questo è il punto basico, tutto il resto viene dopo", ribadisce Pier Luigi Bersani. E anche Matteo Renzi, definisce un'"umiliazione per la politica" l'eventuale ridiscesa in campo di Monti. La vede diversamente Giuseppe Fioroni che in diretta a Tgcom24 spiega “Ritengo positiva la disponibilità del presidente Monti. Per fare l’ennesimo dono al Paese potrebbe anche mettersi alla guida di un movimento dei moderati che è pieno di solisti, ed allearsi alla grande forza riformatrice del Pd”. "Se penso che ieri al gotha dell’economia parlavano candidati presidenti del consiglio alle primarie del Pd - ha aggiunto -, si poteva avere la percezione di essere su Scherzi a Parte. Questa non vuole essere un’offesa, ma un richiamo al senso di responsabilità” Alla domanda sul ruolo di Bersani, Fioroni ha risposto: “Bersani è l’unico con senso di responsabilità per poter stare al posto di Monti”.

LA POSIZIONE DEL PDL Più sfumata la posizione del Pdl dopo le parole interlocutorie pronunciate ieri da Berlusconi. "Monti aspetta sulla riva del fiume - dice Fabrizio Cicchitto - è evidente che a maggior ragione la parola per il futuro è alle forze politiche. Per quello che ci riguarda dobbiamo lavorare per rilanciare il Pdl, renderlo competitivo, rivolgerci a tutte le forze moderate nel quadro di una alternanza fra noi e il Pd".



IDV E SEL: NIENTE APPALUSO PER IL BIS Secco il no di Idv e Sel: il Monti bis "e' un'ipotesi che contrasto, il suo governo è responsabile della recessione", dice Nichi Vendola. E di Pietro commenta "La medicina per il Paese offerta da Monti è a base di olio di ricino".