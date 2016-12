Grilli: "Via i corrotti dalle società pubbliche"

foto LaPresse 16:32 - Via i corrotti dalle società pubbliche: il ministro dell'Economia Vittorio Grilli ha inviato una lettera ai vertici di Tesoro e Ragioneria in cui si danno precise indicazioni al riguardo. Grilli chiede infatti indagini interne per individuare la presenza di eventuali corrotti ma anche in vista di possibili revoche da incarichi e richieste danni. - Via i corrotti dalle società pubbliche: il ministro dell'Economia Vittorio Grilli ha inviato una lettera ai vertici di Tesoro e Ragioneria in cui si danno precise indicazioni al riguardo. Grilli chiede infatti indagini interne per individuare la presenza di eventuali corrotti ma anche in vista di possibili revoche da incarichi e richieste danni.

La lettera, inviata in questi giorni al direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via e al Ragioniere Generale dello Stato, Mario Canzio, chiede l'applicazione di un crescendo di misure: prima l'attivazione delle strutture di audit interno e degli organismi di vigilanza; poi, verificati anche i danni di immagine per la società, la possibile revoca dall'incarico da parte dell'assemblea dei soci e la verifica di "azioni sociale di responsabilità". Tutto nasce - come riporta la missiva - da "recenti notizie di stampa sul presunto coinvolgimento di amministratori di società pubbliche in fatti penalmente rilevanti". Tra queste - secondo alcune indiscrezione - vi sarebbe l'inchiesta della procura di Roma su una maxi tangente per l'acquisto di 40 autobus destinati alla Capitale che coinvolgerebbe - al momento come indagato - un top manager di un'azienda pubblica.



"Reputo opportuno - scrive il ministro - che, in disparte la possibilità delle dimissioni spontanee dei soggetti coinvolti, venga adottata, nell'esercizio dei poteri dell'azionista, ogni iniziativa affinché gli organi societari, nel rispetto delle proprie competenze, effettuino i dovuti approfondimenti istruttori, con il coinvolgimento delle strutture di audit interno e degli organismi di vigilanza".



Grilli chiede quindi che "avuto riguardo agli elementi in possesso delle società nonché delle risultanze istruttori, si abbia cura di adottare provvedimenti più opportuni per garantire l'efficienza delle aziende e l'immagine delle stesse, al fine di preservare il valore delle società e tutelare i diritti dell'azionista". Senza entrare nel merito dei poteri dei Cda di revocare le deleghe, ma anche di quelli del manager di rassegnare le dimissioni, il ministro dell'Economia Grilli chiede però che di avere "cura di verificare, in presenza di comportamenti non rispondenti ai canoni di lealtà, correttezza e trasparenza, o di violazioni del codice etico, se si configurino i presupposti per revocare da parte dell'Assemblea dei soci la nomina degli amministratori coinvolti". "Parallelamente - conclude la lettera firmata dal ministro - andrà verificata l'eventuale sussistenza dei presupposti per promuovere da parte degli azionisti l'azione sociale di responsabilità", in pratica la richiesta di rimborso dei danni che sono stati provocati.