Inchiesta Piemonte, tutto parte da una "barzelletta"

foto Da video 14:42 - L'inchiesta dei fondi regionali in Piemonte ha preso il via dalle rivelazioni del deputato Pdl Roberto Rosso al talk tv Iceberg andato in onda lunedì sera su Telelombardia. Il deputato Pdl Roberto Rosso, ex sottosegretario prima al Lavoro e poi all'Agricoltura del governo Berlusconi e rinviato a giudizio per un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale, racconta con toni da barzelletta una storia sulle "caste regionali".

“Tutti si concentrano sul Lazio. Ma ora vi racconto una vicenda che mi è capitata personalmente - ha detto sorridendo il deputato -. Ospito a casa mia a Sestriere un consigliere regionale del Piemonte. Ero in settimana bianca e vedo questo qui che tutti i giorni si fa firmare un documento, un foglio, da un consigliere comunale del paese“.



Poi ha aggiunto: “Alla fine della settimana bianca questo mi fa capire che ha guadagnato 5mila euro in più. E gli chiedo: ‘Ma come hai fatto a guadagnare 5mila euro se sei stato ospite in settimana bianca a casa mia?’. Alla fine scopro l’arcano. Grazie al suo amico si è fatto pagare l’indennità, come se avesse lavorato e pure quella di missione a costo chilometrico giornaliero. In pratica, questa persona ha guadagnato quasi 1000 euro al giorno per essersi fatto una settimana bianca a casa mia. Che fogna sono le Regioni”.