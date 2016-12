foto Facebook Correlati Inchiesta Piemonte, tutto parte da una "barzelletta" 15:16 - Le parole del deputato Pdl Roberto Rosso di due giorni fa, in un'intervista a Telelombardia, riguardo a un suo collega che si sarebbe fatto rimborsare totalmente la settimana bianca a Sestriere (mille euro al giorno, ossia 5mila euro in tutto), lasciano pochi dubbi. Tra le file dei "furbetti" in Regione Piemonte si staglia fra tutti il nome di Luca Pedrale, attuale capogruppo Pdl a Palazzo Lascaris, legato a Rosso in passato da un'amicizia solo ultimamente incrinata. - Le parole del deputato Pdl Roberto Rosso di due giorni fa, in un'intervista a Telelombardia, riguardo a un suo collega che si sarebbe fatto rimborsare totalmente la settimana bianca a Sestriere (mille euro al giorno, ossia 5mila euro in tutto), lasciano pochi dubbi. Tra le file dei "furbetti" in Regione Piemonte si staglia fra tutti il nome di Luca Pedrale, attuale capogruppo Pdl a Palazzo Lascaris, legato a Rosso in passato da un'amicizia solo ultimamente incrinata.

Come scrive il sito "Lo Spiffero", il consigliere in questione avrebbe "percepito oltre i normali emolumenti per la trasferta per motivi istituzionali anche l'indennità di missione a costo chilometrico da San Germano a Sestriere e ritorno, tutti i giorni". E guarda caso ad abitare a San Germano è proprio il consigliere Pedrale.



A questi attacchi Pedrale ha risposto direttamente in Consiglio regionale, chiedendo al governatore Cota e al presidente del Consiglio Cattaneo di domandare all'onorevole Rosso "chi fosse il consigliere o ex consigliere, che sciava con lui a Sestriere e si faceva autocertificare le presenze...?". Perché Pedrale giura di non averlo mai fatto in compagnia di Rosso, né a Sestriere né tanto meno da altre parti.