foto Ansa 14:52 - Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la recente legge regionale del Lazio sull'edilizia, il cosiddetto "Piano casa", "in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio ed in materia di governo del territorio". Esultano gli ambientalisti mentre dalla Regione si fa sapere che l'impugnativa riguarda solo alcune parti della legge. - Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la recente legge regionale del Lazio sull'edilizia, il cosiddetto "Piano casa", "in quanto contiene alcune disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio ed in materia di governo del territorio". Esultano gli ambientalisti mentre dalla Regione si fa sapere che l'impugnativa riguarda solo alcune parti della legge.

"Non risultano impugnate le norme che sono proprie del Piano casa (dall'articolo 1 all'articolo 6 della legge 10/2012) ad eccezione ai cambi di destinazione d'uso degli edifici non residenziali ad altre destinazioni non residenziali nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale". Lo fa sapere in una nota l'ufficio regionale competente, precisando che "l'impugnativa è limitata solo ad alcune norme".



In particolare, si tratta delle "modalità previste per la perimetrazione delle aree di interesse archeologico individuate nel Ptpr", dell'unificazione dei Pama (piani di miglioramento aziendale) legati alla attività agricola nelle aree naturali protette con i PUA (piani di utilizzazione aziendale) previsti dalle leggi urbanistica e paesaggistica regionale" e della "procedura per dare attuazione ai programmi integrati nelle aree caratterizzate da valenze naturalistiche ambientali e culturali. Normativa quest'ultima già oggetto di esame presso la Corte costituzionale. Su questi unici aspetti - conclude la nota dell'ufficio - attendiamo sereni il giudizio della Corte Costituzionale".



Gli ambientalisti cantano vittoria

"Attesa e assolutamente condivisibile la decisione presa dal Consiglio dei Ministri. Una legge che è una vera porcata, un'aggressione al territorio e al paesaggio degna delle storie che stanno uscendo nelle ultime settimane sulla gestione della Regione Lazio. Sicuramente Batman ne sarà stato orgoglioso". Lo ha affermato Ermete Realacci, responsabile Green economy del Pd, commentando l'impugnazione della legge regionale del Lazio sull'edilizia da parte del CdM.



Alemanno: "Non condivido la scelta del Cdm"

"Non condivido la scelta del governo di impugnare il piano casa della Regione Lazio, che è un bel provvedimento che aiuta molto l'edilizia e le famiglie che cercano casa in un momento di grande difficoltà economica". Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, a margine della conferenza stampa di presentazione della stagione 2013 del Teatro dell'Opera di Roma.