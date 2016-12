foto LaPresse Correlati Camusso: "Errata la logica dei tagli"

Camusso: "Il Paese non sa costruire" 13:56 - "L'Italia continuerà ad avvitarsi nella crisi con la logica dei tagli": lo sostiene il leader della Cgil, Susanna Camusso, durante lo sciopero dei servizi pubblici indetto dai sindacati contro i tagli della spending review. "In una stagione così difficile, non siamo di fronte ad una operazione di tagli agli sprechi e di una riforma dalla P.A., ma - prosegue Camusso - a tagli lineari che determinano conseguenze sui servizi e sui cittadini". - "L'Italia continuerà ad avvitarsi nella crisi con la logica dei tagli": lo sostiene il leader della Cgil, Susanna Camusso, durante lo sciopero dei servizi pubblici indetto dai sindacati contro i tagli della spending review. "In una stagione così difficile, non siamo di fronte ad una operazione di tagli agli sprechi e di una riforma dalla P.A., ma - prosegue Camusso - a tagli lineari che determinano conseguenze sui servizi e sui cittadini".

"La politica si rinnovi, siamo al limite"

Dal palco di Roma in piazza Santi Apostoli la Camusso rivolge questo invito alla classe politica: "Siamo ad un punto limite. O avete la forza di rinnovarvi davvero o costruirete in questo Paese l'idea che la politica è una schifezza che va evitata, che la politica non porta la democrazia".



"L'unica logica del governo è licenziare"

E poi prosegue: "L'unica politica che continua a fare il governo è operare licenziamenti. Invece l'unica politica da fare è difendere e creare lavoro". La leader Cgil cita poi i "tanti errori fatti" dall'esecutivio, come "la riforma delle pensioni, la riforma del lavoro e l'intenzione di estendere la riforma del lavoro privato al lavoro pubblico".



"Monti-bis? Un messaggio di rassegnazione"

Durante la manifestazione nazionale per lo sciopero dei servizi pubblici di Cgil e Uil, la Camusso torna anche sull'ipotesi di un Monnti-bis. "Sarebbe un messaggio di rassegnazione, non una prospettiva di cambiamento. Noi abbiamo bisogno di cambiamento", dice.



A Patroni Griffi: "E' lui ad aver lasciato il tavolo"

"C'è un ministro che si domanda se torneremo al tavolo: vorremmo dire che il tavolo lo ha abbandonato lui dopo aver cancellato l'accordo e che noi non scappiamo mai". Così Susanna Camusso replica al ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi. "Al tavolo - aggiunge - ci andremo, per dire che si può fare una riforma diversa della Pubblica amministrazione".