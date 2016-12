foto Dal Web Correlati Berlusconi: "Euro è un grande imbroglio"

13:41 - Berlino respinge come "assurde" le parole dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi che ieri aveva detto che un'uscita dei tedeschi dall'eurozona non sarebbe un dramma. "L'idea che la Germania possa lasciare l'euro e che questo non comporterebbe un dramma per l'Europa è assurda", ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel, Steffen Seibert, parlando con i giornalisti. - Berlino respinge come "assurde" le parole dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi che ieri aveva detto che un'uscita dei tedeschi dall'eurozona non sarebbe un dramma. "L'idea che la Germania possa lasciare l'euro e che questo non comporterebbe un dramma per l'Europa è assurda", ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel, Steffen Seibert, parlando con i giornalisti.

Il portavoce ha altresì confermato che Angela Merkel "lavora bene e strettamente con il governo Monti". Interrogato su come il governo tedesco vedrebbe un eventuale Monti-bis, Seibert ha affermato che "da portavoce del governo tedesco non vorrei raccomandare ai partiti di un altro Paese come devono comportarsi prima di un'elezione. Le riforme sono necessarie per l'Italia e per l'Europa".



"In questo senso", ha concluso Seibert, "il governo tedesco come partner ed amico dell'Italia spera che questo spirito si ritrovi nella politica italiana anche dopo le prossime elezioni parlamentari".