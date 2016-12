foto Ansa Correlati Il blitz dei finanzieri

Dopo lo scandalo laziale sui fondi Pdl è "caccia al furbetto". Così in Piemonte una quindicina di uomini della Guardia di finanza ha fatto visita agli uffici dei gruppi politici del Consiglio Regionale per acquisire documentazione relativa alle spese degli stessi gruppi. L'acquisizione avviene nell'ambito di un'indagine conoscitiva avviata nei giorni scorsi dalla Procura di Torino.

L'acquisizione dei documenti sta avvenendo negli uffici di tutti i gruppi consiliari e - da quanto si è saputo - riguarda le spese sostenute dai gruppi a partire dal primo gennaio 2008. Nell'operazione sono impegnati gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di finanza, ai quali i pm Andrea Beconi ed Enrica Gabetta, titolari dell'inchiesta, hanno delegato le indagini.



L'inchiesta riguarda i bilanci dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte ed è nella fase iniziale. Al momento - da quanto è trapelato - i pm non hanno formulato ipotesi di reato e non vi sono persone sottoposte a indagini. Il senso degli accertamenti è verificare se ci sono casi di malversazione dei fondi o di irregolarità nella rendicontazione di spese e nelle richieste di rimborso, o di percezione irregolare di benefit.



Emilia, la procura apre un'inchiesta sui fondi

La procura di Bologna ha aperto una indagine conoscitiva sull'uso dei fondi ai gruppi in Regione Emilia-Romagna. L'ha spiegato il procuratore capo, Roberto Alfonso, aggiungendo che l'inchiesta, senza titolo di reato, è coassegnata ai pm Morena Plazzi e Antonella Scandellari. I due magistrati saranno coadiuvati da un pool investigativo di 5 uomini della Finanza appositamente costituito. Plazzi e Scadellari sono i due pm già titolari rispettivamente dell'inchiesta sull'uso dei rimborsi elettorali della Lega (Plazzi) e sulle interviste a pagamento dei consiglieri regionali e uso dei fondi al gruppo dell'Idv. L'inchiesta sarà coordinata dallo stesso Alfonso e dal procuratore aggiunto Valter Giovannini. "Sarà una inchiesta ad ampio raggio - ha detto Alfonso - vediamo quello che viene fuori".



Sciolto il Consiglio regionale del Lazio

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, ha firmato stamani il decreto di scioglimento dell'assemblea. Lo ha reso noto lo stesso Abbruzzese durante un evento in provincia di Frosinone. Lo scioglimento del Consiglio arriva dopo le dimissioni della governatrice Renata Polverini, formalizzate ieri.



Sprechi regioni, Riccardi: "Governo preoccupato"

"Il governo è molto preoccupato" anche se "riconosce il valore degli enti locali". Lo afferma il ministro per la Cooperazione Andrea Riccardi lasciando Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, a proposito degli sprechi nelle regioni.



Spending review delle Marche "incostituzionale", Cdm impugna legge

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale delle Marche sulla spending review del primo agosto scorso ("Misure urgenti in materia di contenimento della spes") "in quanto contiene alcune disposizioni in materia di personale che contrastano con i principi di imparzialità e buon andamento previsti dalla Costituzione". Lo si legge sul comunicato finale del Cdm.



Fondi Pdl, pm: "Fiorito non ha agito da solo"

Una nuova ipotesi di reato è al vaglio della procura di Roma, che indaga sul caso della gestione dei fondi Pdl alla Regione Lazio. L'ex consigliere Franco Fiorito non è più l'unico indagato e ora, nel quadro degli accertamenti dei pm romani, potrebbe configurarsi anche l'associazione per delinquere. Oltre a Fiorito, infatti, sono indagati i suoi due segretari.