In particolare, il numero uno del Lingotto ha sottolineato che un secondo governo Monti "darebbe quella credibilità di gestione che ci è arrivata dalla sua presidenza". Marchionne è convinto che non ci sia alternativa al nome di Monti.



Il manager Fiat torna poi sulla riforma Fornero, dicendo di credere che quel provvedimento "non credo che per noi abbia cambiato molto. Avevamo già raggiunto l'accordo necessario con i sindacati per un modello di lavoro che avrebbe dato continuità alla Fiat. Non cerco altro, mai chiesto niente a Fornero".



"A metà ottobre incontrerò i sindacati"

Inoltre, sul fronte interno Fiat, Sergio Marchionne ha detto: "Vedrò i sindacati al mio ritorno dagli Usa e quindi verso metà ottobre, certamente prima del 30 ottobre". Negli ultimi giorni, l'a.d. Fiat aveva parlato telefonicamente con i leader dei sindacati Cisl e Uil, i quali hanno sollecitato un incontro per avere chiarezza sugli impegni del Lingotto in Italia.