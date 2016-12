foto LaPresse Correlati Governo, Monti: non credo che servirà un bis 13:11 - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invia una lettera al quotidiano "Pubblico" per "sgomberare - spero definitivamente - il campo da ogni ipotesi di 'Napolitano bis'". "Non è solo un problema di indisponibilità personale - scrive Napolitano - ma il convincimento che il mandato non si presti a un rinnovo comunque motivato". - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invia una lettera al quotidiano "Pubblico" per "sgomberare - spero definitivamente - il campo da ogni ipotesi di 'Napolitano bis'". "Non è solo un problema di indisponibilità personale - scrive Napolitano - ma il convincimento che il mandato non si presti a un rinnovo comunque motivato".

Un intervento breve ma significativo per spazzare via le molti voci che si sono accavallate in questi mesi sull'idea di un secondo mandato per Napolitano al fine di garantire continuità con il processo istituzionale venutosi a creare in seguito alla grave crisi economica che ha colpito l'Europa.



"Caro direttore, le scrivo per sgomberare - spero definitivamente - il campo da ogni ipotesi di 'Napolitano bis'". Inizia così la breve lettera del Presidente pubblicata in prima pagina del quotidiano. "Non è solo un problema di indisponibilità personale, facilmente intuibile, da me ribadita più volte pubblicamente - scrive il capo dello Stato - la mia è soprattutto una ferma e insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato (già di lunga durata) di Presidente della Repubblica, proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale, non si presti a un rinnovo comunque motivato. Né tantomeno a una qualche anomala proroga".