foto Reuters

22:14

- Il prossimo governo sarà scelto dagli italiani. Lo ha detto il premier Mario Monti, parlando a New York. "Sono quasi sicuro che dalle elezioni uscirà una maggioranza politica chiara in grado di governare il Paese - ha detto -. Poi se le forze politiche dovessero ritenere che in particolari situazioni mi sia ancora richiesto di servire il Paese, io ci sarò". "Ma - ha concluso - credo che non si verificheranno condizioni del genere".