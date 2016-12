foto Ansa 18:26 - "Una realtà che non fa onore al nostro Paese, ma anzi ne ferisce la credibilità internazionale e il rapporto con le istituzioni Ue". Così il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sullo stato delle carceri italiane. "Ho rinnovato l'auspicio che proposte volte a incidere a un miglioramento strutturale trovino sollecita approvazione in Parlamento: a cominciare da quelle per l'introduzione di pene alternative alla prigione", ha poi aggiunto. - "Una realtà che non fa onore al nostro Paese, ma anzi ne ferisce la credibilità internazionale e il rapporto con le istituzioni Ue". Così il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, sullo stato delle carceri italiane. "Ho rinnovato l'auspicio che proposte volte a incidere a un miglioramento strutturale trovino sollecita approvazione in Parlamento: a cominciare da quelle per l'introduzione di pene alternative alla prigione", ha poi aggiunto.

Il Capo dello Stato ha ricevuto oggi al Quirinale i firmatari della lettera aperta sulla situazione degli istituti di pena italiani. Con loro Napolitano ha "condiviso una dura analisi critica e l'espressione di una forte tensione istituzionale e morale".



Incontrando il professor Bugnotto, spiega ancora Napolitano, "ho ribadito l'allarme e l'appello che nel luglio scorso rivolsi al Parlamento in occasione di un importante convegno svoltosi al Senato e a cui è seguito peraltro - mi è sembrato giusto sottolinearlo - uno sforzo intenso del governo, nel rapporto con le forze politiche che lo sostengono, per intervenire in materia con molteplici proposte e interventi".



"Sono state così affrontate, conseguendosi già dei risultati - conclude il Capo dello Stato - scottanti esigenze di riduzione della popolazione carceraria e di creazione di condizioni più civili per quanti scontano sanzioni detentive senza potersi riconoscere nella funzione rieducativa che la Costituzione assegna all'espiazione di condanne penali".