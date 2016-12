Sicilia, Claudio Fava: "Non mi candido più"

Dimissioni già nell'aria Dopo una lunga notte di incontri con i leader dei partiti che lo appoggiavano, questo pomeriggio Fava ha annunciato il suo ritiro. Ma già nei giorni scorsi a ventilare un passo indietro del politico catanese era stato il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, che a margine del question-time alla Camera aveva detto: "Ci potrebbe essere un problema legato al listino del candidato Fava che lo escluderebbe dalle elezioni siciliane. È un dato tecnico che approfondiremo, ma che temo fondato perché sembrerebbe non siano stati rispettati i tempi di presentazione. Sarebbe un dato oggettivo e sarebbe un'irregolarità difficilmente sanabile".



La precisazione del Viminale Nonostante le pronte smentite dell'esponente di Sinistra, Ecologia e Libertà ("Voci infondate, io vado avanti, la mia campagna elettorale continua"), un comunicato del Viminale, sempre nei giorni scorsi, aveva messo il sigillo sul ritiro di Fava: "Il ministro Cancellieri durante il suo discorso ha fatto riferimento non ai termini di presentazione delle liste ma al requisito della residenza di Fava per l'iscrizione nelle liste elettorali".



Il "no" di Rita Borsellino E questo pomeriggio, dopo una nottata convulsa nella sede del comitato elettorale di Fava, in Via Ricasoli a Palermo, è arrivato l'annuncio: "Mi ritiro". Come sostituto di Fava alla corsa per governatore dell'isola già da questa mattina circolavano diversi nomi. Si era ipotizzato di puntare su un altro "big" interno alla coalizione, come il segretario regionale di Idv, Fabio Giambrone, o il leader di "Un'Altra Storia", Rita Borsellino. Ma dopo il secco "no" della sorella del magistrato ucciso dalla mafia, la scelta è ricaduta su Giovanna Marano, leader siciliana della Fiom.



Fava presenta il nuovo candidato "La scelta di Giovanna, dirigente del movimento sindacale, protagonista delle piu' importanti vertenze operaie in Sicilia", ha commentato Fava, "raccoglie la sfida sul lavoro e sui diritti sociali che sono al centro del nostro programma di governo".



La reazione del candidato Musumeci "Il ritiro di Claudio Fava dalla competizione elettorale e' una sconfitta per tutti, sono sinceramente dispiaciuto". Questo il primo commento di Nello Musumeci, candidato alla presidenza della Regione Sicilia per il Pdl. "I miei avversari, soprattutto quelli leali come Claudio fava - ha detto - li vorrei in competizione e non fuori gioco per un incidente marginale. Io ho grande rispetto per tutti ma non temo nessuno".