Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che utilizza contributi politici "indebitamente per finalità diverse o se ne appropria" è punito con il carcere da 2 a 6 anni. Così recita il testo di un emendamento del Pdl presentato al ddl anti-corruzione. L'obiettivo, si spiega, è di colpire amministratori come Franco Fiorito, tra i protagonisti dello scandalo alla regione Lazio.

L'emendamento, appena presentato al disegno di legge dal gruppo del Pdl, prevede testualmente che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da due a sei anni".



Cassazione: la situazione è grave, va combattuta

"Che la corruzione debba essere combattuta non c'è dubbio: la situazione italiana è parecchio grave", ha ha detto il presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, interpellato sull'iter del ddl anticorruzione, a margine di un'audizione alla Camera. Lupo non ha voluto entrare nel merito del dibattito politico. "Credo che nessuna forza politica - si è limitato a dire - sia pregiudizialmente contraria a una nuova legge, anche se alcune ritengono che certe norme non siano appropriate".