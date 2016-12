Caso Sallusti, Farina (Pdl): "L'articolo è mio"

"Intervengo per un obbligo di coscienza e per ragione di giustizia. Se Sallusti conferma la sua intenzione di rendere esecutiva la sentenza accadrà un duplice abominio: sarebbe sancito con il carcere l'esercizio del diritto di opinione e Sallusti finirebbe in prigione per errore giudiziario conclamato.



Quel testo a firma "Dreyfus" - dice Farina - lo ho scritto io e me ne assumo la piena responsabilità morale e giuridica. Chiedo umilmente scusa al magistrato Cocilovo: le notizie su cui si basa quel mio commento sono sbagliate. Egli non aveva invitato nessuna ragazza ad abortire: la ha autorizzata, ma non è la stessa cosa. Chiedo umilmente per Sallusti la grazia al Capo dello Stato o che si dia spazio alla revisione del processo. Se qualcuno deve pagare per quell'articolo, quel qualcuno sono io", ha concluso.



Iacopino (Odg): "Difendiamo la libertà di opinione"

"Vorrei evitare che si trasmettesse ai cittadini la sensazione della casta che si chiude a riccio e si tutela: non si tratta di difendere un giornalista ma di difendere la libertà di opinione". Queste le parole del presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino a Tgcom24 sul caso Sallusti. "Quando si ipotizza che per un'opinione si finisce in galera, il messaggio che si trasmette è di forte intimidazione. Il prezzo più alto - sottolinea Iacopino - lo pagano i cittadini. Il problema non è Sallusti, che anzi si è comportato con grande dignità; il problema è l'esistenza di una norma che rende questo Paese difficilmente definibile civile".



Renzi: "La sentenza non è da Paese civile"

"L'articolo era violento ed è stato giusto portarlo in tribunale, ma un Paese che manda in carcere la gente per le proprie idee non è un Paese civile". Lo ha detto Matteo Renzi, a Radio Anch'io, parlando del caso Sallusti.