- "Questa volta si è esagerato. E' molto grave quanto accaduto per un reato di omesso controllo su un reato di diffamazione" . Italo Bocchino (Fli) interviene sulla condanna a 14 mesi a Sallusti, direttore de Il Giornale. "Una diffamazione diretta a un magistrato potrebbe far pensare a uno scontro di caste e alla fine la vince il più forte. Non ce la prendiamo con il giudice, ma con la norma. Alla fine il giudice applica la legge. Le attenuanti sono state tolte perché effettivamente Sallusti può reiterare il reato essendo un direttore di giornale".

Intervistato da Federico Novella per Checkpoint Bocchino ha parlato di attualità a 360 gradi



Laziogate

"Penso che la Polverini non potesse non sapere cosa succedeva ed ha tenuto una condotta omissiva". Sul passato di Fiorito in An chiarisce: "Fiorito era un soggetto marginale del nostro movimento. La sua ascesa è frutto di quel modello senza controllo dei candidati, dentro An lui se ne stava ad Anagni. E' stato selezionato con il metodo che Berlusconi ha portato in politica. In Italia ci sono tanti Fiorito". "Sono offeso e mi vergogno come politico - ha aggiunto - perché poi il cittadino non distingue e fa di tutta l'erba un fascio". Riguardo ai singoli partiti specifica: "Sul nostro gruppo non ci può essere alcun dubbio sulla trasparenza del nostro operato. E' vergognoso che mentre tagliavano i fondi per le famiglie con un disabile in casa c'era qualcuno che si spartiva grandi somme per auto e festini. C'è stato un errore collettivo nella scelta di finanziare così tanto l'azione politica, poi però c'è un errore personale di chi con quei soldi ci ha fatto i festini. Io sono dell’idea che per tutti noi perfino l’estratto conto debba essere reso pubblico. Io pubblico la mia dichiarazione dei redditi anche se è un atto facoltativo".

Monti bis

"Noi siamo per il Monti bis - dice -. Nessun governo politico può andare in Europa a dare autorevolezza all'Italia. Chiunque vincesse ci porterebbe a una deriva greca". E sull'incontro di domenica del Fli chiarisce: "Abbiamo chiamato la società civile, niente guest star, perché vogliamo chiamare a maggior coscienza civile i cittadini senza simboli di partito. Fini parlerà a questi mille per costruire quella grande lista civica che si potrà mettere in mezzo al bipolarismo, una sorta di caschi blu dell'Onu.