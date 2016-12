Un taglio di 50mila euro all'anno e il presidente si augura "che tutto il Consiglio possa comprendere il messaggio e fare scelte conseguenti".

"Siamo ad un passaggio davvero drammatico della vita democratica del Paese - scrive Vendola nella lettera -. Mentre la crisi e il disagio sociale bussano alle porte di milioni di famiglie e rendono incerto il futuro delle giovani generazioni, il moltiplicarsi degli scandali legati all'uso distorto del denaro pubblico genera rabbia e sgomento". La Puglia non è coinvolta in nessuno scandalo, ma il governatore ci tiene a chiarire: "Non è sufficiente dire: noi non abbiamo trasformato il Consiglio regionale in un luna-park di sperperi e di ruberie. Essere ultimi in classifica per quanto riguarda la spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari e per quanto concerne l'intera attività consiliare, è certamente un segno di sobrietà. Ma occorre fare di più".

Le proposte

"Auspico innanzitutto che si licenzi quanto prima, in assemblea consiliare, la modifica dello Statuto regionale per portare a 50 il numero dei consiglieri: su questo c'è un accordo largo tra le forze politiche e dunque occorre procedere senza indugio. Ma assai significativo sarebbe varare la legge regionale sul conflitto d'interessi, che è ora al vaglio della Commissione affari istituzionali. Per quanto riguarda i nostri attuali emolumenti, sono onnicomprensivi e non e' possibile il ricorso a quei benefit che, come dimostrano le inchieste in corso, possono consentire in forme subdole di raddoppiare o triplicare l'ammontare delle remunerazioni".

E specifica: "Io verso al mio partito 5 mila euro netti al mese. Tuttavia credo che siamo chiamati a compiere gesti forti, in attesa che si possano definire a livello nazionale criteri omogenei di spesa e di retribuzione nei sistemi regionali. Nel frattempo, ciascuno e' chiamato anche a dare un buon esempio. Mi si consenta di farlo in modo unilaterale - conclude Vendola - come un atto di responsabilità: io taglio il mio emolumento di altri 50 mila euro all'anno".