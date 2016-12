foto Ansa

12:48

- "L'Europa ci chiede il ddl anticorruzione". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha sottolineato la necessità di maggiore impegno per la lotta a questo fenomeno, "perché siamo sotto la media degli altri Paesi del Continente". "L'Europa ci chiede un grosso impegno nella lotta alla corruzione perché, come mi ha messo ben in evidenza ieri il segretario dell'Ocse, noi in certe statistiche siamo messi molto male".