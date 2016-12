Napolitano: "Il rigore è necessario per la crescita e deve partire dai ceti più abbienti"

foto LaPresse Correlati Meridione, disoccupazione al 25,6%

Napolitano: "Scandalo e corruzione vergognosi" 13:43 - E' urgente "operare per la ripresa di uno stabile processo di crescita". Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Si tratta di un obiettivo che "può e deve essere perseguito nel quadro dell'obbligato risanamento dei conti pubblici, attraverso una politica di rigore che deve coinvolgere tutti i ceti sociali, a cominciare dai più abbienti", ha aggiunto il capo dello Stato. - E' urgente "operare per la ripresa di uno stabile processo di crescita". Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Si tratta di un obiettivo che "può e deve essere perseguito nel quadro dell'obbligato risanamento dei conti pubblici, attraverso una politica di rigore che deve coinvolgere tutti i ceti sociali, a cominciare dai più abbienti", ha aggiunto il capo dello Stato.

Napolitano, in un messaggio in occasione della presentazione del "Rapporto Svimez 2012 sull'economia del Mezzogiorno" ha sostenuto: "Nella presente difficile situazione economica destano grande preoccupazione i dati relativi all'andamento dell'occupazione in tutte le aree del Paese, che riguardano in particolare il Mezzogiorno e le generazioni più giovani".



"E' pertanto evidente - ha aggiunto il capo dello Stato - l'urgenza di operare per la ripresa di uno stabile processo di crescita, il cui conseguimento resta imprescindibilmente legato anche alla piena mobilitazione di tutte le risorse economiche e sociali del meridione".



"Questo obiettivo può e deve essere perseguito - ha sottolineato Napolitano - nel quadro dell'obbligato risanamento dei conti pubblici. Occorre al tempo stesso un più forte impegno dell'Unione europea, per sostenere investimenti strategici quali quelli relativi alla formazione delle risorse umane, alla ricerca, alla innovazione ed a qualificati interventi infrastrutturali".



"E' l'Europa a chiederci il ddl anti-corruzione"

"Napolitano ha anche parlato del ddl anti-corruzione. "E' l'Europa a chiederci un grosso impegno di lotta contro la corruzione", ha detto il presidente della Repubblica rispondendo ad una domanda sulla necessità che si acceleri l'approvazione del provvedimento.