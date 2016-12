foto Ansa Correlati Monti:aggiornato Obama progressi Ue

- "Non correrò alle elezioni. Sono senatore a vita: penso che sia importante che la vita politica riprenda in Italia, mi auguro con maggiore responsabilità e maturità". Lo ha ribadito ancora una volta il premier Mario Monti da New York in un'intervista alla Cnn. Su una possibile candidatura di Berlusconi, "non so se si presenterà - ha osservato Monti - ne avrebbe chiaramente tutto il diritto. Non ha mai lasciato la politica, ha lasciato la premiership".