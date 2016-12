foto Ansa Correlati Video 19:59 - "Anche di recente la cronaca ci ha rivelato come nel disprezzo della legalità si moltiplichino malversazioni e fenomeni di corruzione vergognosi". Lo ha detto Giorgio Napolitano parlando al Quirinale in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. "Chi si preoccupa giustamente dell'antipolitica deve saper risanare in profondità la politica: far vincere la legge si può come avvenne contro la mafia, come dimostrarono Falcone e Borsellino", ha aggiunto. - "Anche di recente la cronaca ci ha rivelato come nel disprezzo della legalità si moltiplichino malversazioni e fenomeni di corruzione vergognosi". Lo ha detto Giorgio Napolitano parlando al Quirinale in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. "Chi si preoccupa giustamente dell'antipolitica deve saper risanare in profondità la politica: far vincere la legge si può come avvenne contro la mafia, come dimostrarono Falcone e Borsellino", ha aggiunto.

L'Italia, ha aggiunto poi Napolitano, "può farcela, può migliorare, quando si impegna con sforzi collettivi e condivisi". "Tuttavia - ha chiarito - limiti e problemi persistono, ed è lungo il cammino da compiere per annullare alcune distanze rispetto ad altri Paesi avanzati".



"Il rinnovato sentimento di unità nazionale", ha detto il capo dello Stato, può essere un'arma in più per superare la crisi. "Dobbiamo mettere a frutto - ha sottolineato - questo sentimento, scaturito dal vasto movimento delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità. E insieme dobbiamo essere fino in fondo consapevoli di come le sorti dell'Italia siano legate a quelle dell'Europa".



Nel suo intervento, Napolitano ha ribadito che "è necessario ridurre i troppi squilibri tra le diverse parti del Paese, soprattutto tra Nord e Sud". "La ridistribuzione di competenze e di capacità a favore delle zone più povere di mezzi e di saperi - ha proseguito - può rivelarsi sui tempi lunghi una strategia più ricca di risultati per il Mezzogiorno: molto meglio che distribuire sussidi".