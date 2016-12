foto Ansa

13:52

- "Se mi candido? Ci stiamo pensando in queste ore, sicuramente non mi ricandido nel Lazio. Del mio futuro politico rifletterò con me stessa. Sicuramente non sono più interessata a governare il Lazio". Così l'ex presidente Renata Polverini che sull'intervento di Silvio Berlusconi nella vicenda, afferma: L'ho sentito, mi ha sostenuto e mi ha detto di decidere ciò che ritenevo più giusto per me e l'onorabilità dell'istituzione".