"Comportamenti immorali da sempre"

Ai microfoni di Tgcom24 la Polverini parla di "comportamenti non per forza con risvolti per forza giudiziari, ma immorali da sempre. Ostriche e champagne venivano gustate prima del mio arrivo. Quando sono arrivata qui ho ripristinato la consuetudine di mangiare in mensa".



"Non accetto lezioni da chi sul piano etico non me le può dare"

La governatrice dimissionaria ha dichiarato che metterà a disposizione di tutti i mezzi d’informazione tutto quello che sa. "Parlerò di usi e costumi di chi è passato per questa Regione e che fino a ieri pensava di potermi fare la morale. Non accetto lezioni da chi sul piano etico e morale non me le può dare", ha affermato indicando un problema di selezione di classe dirigente del Pdl e della politica in generale.



"Chiesi più volte spending review"

"Non ho avuto sentore di come questi fondi venivano utilizzati, ma è storia che più volte abbia chiesto al presidente del Consiglio di operare una spending review. Ero cosciente che erano troppi soldi e per questo l'ho scritto al presidente dell'Aula".



"Non mi ricandido alla Regione"

La ex governatrice ha chiarito anche qualche punto sul suo futuro. "Sono ancora nel mio ufficio, ma come previsto dallo statuto rimarrò fino alle prossime elezioni", risponde a Tgcom24. Poi, "io candidata per il Parlamento? Ci stiamo riflettendo, una decisione poi la prenderemo. Sicuramente non mi ricandido nel Lazio. E' un'esperienza che, pur positiva ma anche devastante, considero finita". La governatrice dimissionaria parla anche dei tanti dolci fatti in casa durante l'estate. "Per ora mi rimetto a fare quelli a casa".



"Non mi sento tradita da nessuno"

Alla domanda se si sente tradita da qualcuno Renata Polverini ha aggiunto: "Io non mi sento tradita da nessuno, penso che i partiti hanno dato una pessima immagine di questa Regione che paga un prezzo istituzionale troppo alto e che con le mie dimissioni voglio ridare dignità". Inoltre, "è la prima volta che una giunta se ne va pagando le colpe gravissime di altri. I miei collaboratori non hanno alcun problema. Per vigilare avrei dovuto essere presidente del Consiglio regionale".



"Anche chi gridava allo scandalo percepiva il vitalizio"

Sul denaro percepito dagli eletti la Polverini ha puntato il dito contro tutti: "Qui paghiamo i vitalizia a tutti. Anche quei parlamentari che gridavano allo scandalo dei vitalizi beneficiano proprio di vitalizi. Anche sulle risorse ai gruppi consiliari, non abbiamo fatto quello che si dice. Io me ne vado avendo azzerato tutte quelle risorse. Con Lusi il Parlamento ha solo dimezzato".



"Udc accusati inguistamente"

La governatrice dimissionaria ha citato anche l'Udc: "Mi dispiace per gli amici dell'Udc che ancora una volta vengono accusati di una cosa che non hanno mai pensato. Sono sempre stata con loro, anche Ciocchetti ha ribadito che voleva con me andare avanti perché con me aveva vinto le elezioni. Non ce l'ho assolutamente con loro". Quanto A Bersani, "non ho nulla da dire, il caso Lusi dovrebbe farlo riflettere".



"Berlusconi mi ha detto: 'Fa la cosa giusta'

Infine un cenno a Berlusconi: "Ho sentito Silvio Berlusconi, mi ha sostenuto e mi ha detto di decidere ciò che ritenevo più giusto per me e l'onorabilità dell'istituzione".



Berlusconi: "In Lazio tutti responsabili"

Anche Silvio Berlusconi è intervenuto sul caso Lazio. "La presidente del Lazio, Renata Polverini, si è assunta personalmente responsabilità che sono di sistema e riguardano tutte le classi dirigenti in ogni partito", ha dichiarato il leader del Pdl, precisando che "nessuno può chiamarsi fuori". "Tutti i gruppi nel Consiglio regionale del Lazio erano corresponsabili - ha aggiunto - maggioranza e opposizione. Ora è necessario intervenire con estrema decisione, con coraggio e severità".