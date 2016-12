foto Ansa

10:30

- "Non è un errore, ma per essere candidato occorre innanzitutto volersi candidare. Aspettiamo e vedremo", ha detto Silvio Berlusconi parlando della possibilità che Mario Monti possa essere il candidato dei moderati. Il leader del Pdl non risparmia però una stoccata al professore: "Nel momento in cui si doveva accompagnare l'austerità con la crescita ha pesato il condizionamento della sinistra: i veti del Pd hanno interrotto l'azione riformatrice".