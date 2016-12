L'idea di Fiorito di insistere con la politica è stata raccolta per tempo da Tgcom24,

A rivelare le intenzioni di altri consiglieri regionali è Fabrizio Roncone che dalle colonne del "Corriere della Sera". Chiara Colosimo, capogruppo Pdl da qualche giorno e al centro di una polemica per un suo video, ammette di esser "costretta" a ricandidarsi. ""E' il mio lavoro ormai. Con chi? Ma per ora col Pdl"



Stessa linea di De Romanis, il consigliere "festeggiato" con il party in abiti romani. Dopo alcuni tentennamenti De Romanis sposa la linea della Colosimo. "Dev'esserci qualcuno disposto a ricandidarmi (...) Certo che vorrei ricandidarmi, è il mio lavoro la politica no?"