23:49

- Se vince Renzi? "Temo che a quel punto non c'è più il centrosinistra". Lo ha detto Massimo D'Alema. "Lui ha detto che vuole allearsi con il popolo, sono frasi non nuove... poi è andata a finire malissimo", ha osservato D'Alema. "Noi i voti del centrodestra li abbiamo chiesti alle elezioni politiche per battere Berlusconi, Renzi li chiede alle primarie per battere noi: è questa la differenza".