Rossodivita a Tgcom24: opacità nell'operato dell'Ufficio di presidenza della Pisana

“Il bilancio regionale- racconta Rossodivita - porta un titolo di spesa per il funzionamento del consiglio, che ammontava a 103 milioni di euro che è stato approvato dalla maggioranza. Questo diventa il bilancio del consiglio a cui vengono affiancate i titoli di spesa. Tra questi c’è quello per il funzionamento dei gruppi”.

“Su alcune delibere abbiamo cercato di vederci chiaro, ma nemmeno noi che siamo fuori dall’ufficio di presidenza abbiamo ottenuto risposte” ha continuato il capogruppo dei Radicali che riporta anche le reazioni degli altri consiglieri alle sue richieste di chiarimenti. “I consiglieri ci sorridevano e ironizzavano, sottolineando il nostro scarso numero di preferenze” ha raccontato Rossodivita.

Ma il J’Accuse non si ferma qui e coinvolge i tutti i gruppi, opposizione inclusa. “Nell’Ufficio di presidenza c’erano Pdl, Udc, Pd e Idv. Loro approvavano le delibere e ci sono state delibere prese all’unanimità” ha raccontato aggiungendo che “le dimissioni dei consiglieri Pd non sono ancora state depositate” e quindi non ancora esecutive. “Sfruttiamo il momento per ottenere più trasparenza” ha concluso Rossodivita