foto LaPresse

16:23

- "Se sciolgono il consiglio regionale mi ricandido? Assolutamente sì, non vedo perché non dovrei". Lo ha dichiarato a Tgcom24 l’ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, Franco Fiorito, finito nell'occhio del ciclone per l'uso disinvolto dei fondi. "Non appena avrò dimostrato la mia innocenza in questi fatti - ha aggiunto Fiorito - sarà più semplice".