Centomila euro extra ad ogni consigliere 21:28 - "Non ho idea di chi possa aver gonfiato o alterato le fatture: dal gruppo Pdl sono uscite con gli importi reali". E' quanto ha dichiarato Franco Fiorito ai pm di Viterbo in relazione allo scandalo per i fondi del Pdl nella Regione Lazio. L'interrogatorio "per reato connesso" cui è stato sottoposto Fiorito scaturisce da due esposti presentati dal consigliere regionale Pdl, Francesco Battistoni, nemico politico di Fioroni, e da due società di Viterbo. - "Non ho idea di chi possa aver gonfiato o alterato le fatture: dal gruppo Pdl sono uscite con gli importi reali". E' quanto ha dichiarato Franco Fiorito ai pm di Viterbo in relazione allo scandalo per i fondi del Pdl nella Regione Lazio. L'interrogatorio "per reato connesso" cui è stato sottoposto Fiorito scaturisce da due esposti presentati dal consigliere regionale Pdl, Francesco Battistoni, nemico politico di Fioroni, e da due società di Viterbo.

"Le fatture delle spese sostenute dai consiglieri regionali del Pdl sono uscite dalla sede del gruppo con gli importi reali e sono state pagate per quegli stessi importi - ha poi spiegato- la falsificazione c'è stata dopo".



Il procuratore di Viterbo: "Fatture falsificategrossolanamente"

"La falsificazione delle fatture potrebbe rientrare nella faida in corso nel Pdl viterbese, dalla quale è già scaturita un'inchiesta per corruzione e tentata estorsione". A parlare è il procuratore capo di Viterbo Alberto Pazienti. "Non credo - ha continuato - possano esserci altri collegamenti con l'inchiesta in corso". Secondo il procuratore capo di Viterbo alcune fatture "sono state grossolanamente falsificate". Dall'interrogatorio di oggi potrebbe aggravarsi la posizione di Fiorito o quella di Battistoni.



Il pm: "Almeno 6 fatture completamente false"

Dopo l'interrogatorio, il procuratore ha aggiunto che "almeno 6 fatture sono completamente false e non sono state mai liquidate dal gruppo regionale del Pdl. Numerose altre, invece, hanno gli importi fortemente aumentati ma sono state liquidate per la somma originale e non per quella gonfiata".



Fiorito a Tgcom24: "Potrei ricandidarmi"

Rispondendo ad una domanda Tgcom24, Franco Fiorito ha dichiarato: "Se sciolgono il consiglio regionale mi ricandido? Assolutamente sì, non vedo perché non dovrei". "Non appena avrò dimostrato la mia innocenza in questi fatti - ha aggiunto l'esponente del pdl - sarà più semplice".



I pm di Roma: "1 mln dal conto del Pdl a Fiorito"

Circa un milione di euro passato dai due conti del gruppo regionale del Pdl a quelli dell'ex capogruppo Franco Fiorito. Su questo flusso di denaro si stanno concentrando le indagini della Procura di Roma. Franco Fiorito sarebbe paragonabile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi. Di questo si starebbero convincendo gli inquirenti romani che indagano sulla gestione dei fondi. Questo significa che la posizione di Fiorito potrebbe aggravarsi.