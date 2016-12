Fiat,Fornero incontra i sindacati

foto Ansa Correlati Monti: "Non ci sono mai stati chiesti aiuti"

10:31 - Il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha convocato i sindacati in merito alla vicenda Fiat. L'appuntamento è per oggi alle 19.30 al dicastero di via Veneto. La Fornero discuterà con gli esponenti dei lavoratori sul futuro dell'azienda alla luce delle conclusioni del confronto di sabato a Palazzo Chigi tra i vertici del Lingotto e il governo. All'incontro ci sarà anche il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera.

A confermare la notizia sono state fonti sindacali. L'incontro arriva dopo quello di sabato tra governo e Lingotto a Palazzo Chigi, durante il quale Fiat ha detto di non voler lasciare l'Italia, ma di voler produrre auto da esportare.



Angeletti scettico: "Sarà tutto inutile"

E in attesa del confronto, Luigi Angeletti mostra ben poco ottimismo. "L'incontro con la Fornero ci sarà, ma sarà un incontro inutile perché il governo non ci dirà nulla di più di quello che già sappiamo", ha detto a Sky Tg24 il leader Uil. "Noi non chiederemo nulla al governo nulla perché l'esecutivo non può fare nulla, se non cose improponibili. Anzi, si potrà tramutare in una rappresentazione patetica. Il governo può fare solo qualcosa, come incentivare la ricerca o favorire le esportazioni, che riguardi tutta l'industria italiana, non qualcosa che riguardi solo la Fiat. Il fatto che la Fiat non abbandonerà l'Italia non è scelta politica, ma una scelta industriale".



"L'Europa infatti - riprende Angeletti -, malgrado la crisi, resta il principale mercato ricco del mondo. La Fiat non può fare a meno del mercato europeo. Noi non chiediamo al governo di fare miracoli, ma solo di ridurre le tasse sul lavoro. Si potrebbero trovare le risorse dal taglio dei costi della politica e dalla lotta all'evasione fiscale senza scompaginare i conti dello Stato".