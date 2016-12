foto LaPresse

- "Il teorema di Juncker, che dice che chi fa le riforme strutturali lo fa per il bene del suo Paese ma poi perde le elezioni, non si può applicare in alcun senso a noi che non abbiamo prospettive elettorali". Lo ha affermato il premier Mario Monti, durante i lavori della conferenza internazionale sulle Riforme strutturali in Italia.